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Актор Франківського драмтеатру Юрій Вихованець зіграє головну роль в новому серіалі «Служба 112»
Диван на коліщатках в темній вітальні

Актор Франківського драмтеатру Юрій Вихованець зіграє головну роль в новому серіалі «Служба 112»

Автор: Олег Мамчур
20/05/2025 18:51
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У Києві стартували зйомки нового серіалу «Служба 112» — екшн-драми від ICTV2 за підтримки МВС України.

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У головній ролі — Юрій Вихованець, зірка Франківського драмтеатру.

“Про життя. Про порятунок. Про героїв. Його герой — серед тих, хто щодня рятує життя, ризикуючи своїм. Серіал розкаже історії про будні екстрених служб, працівники яких цілодобово працюють заради порятунку і допомоги іншим. Чекайте анонс прем’єри на ICTV2!”, – йдеться в повідомленні.