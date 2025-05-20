Актор Франківського драмтеатру Юрій Вихованець зіграє головну роль в новому серіалі «Служба 112»

У Києві стартували зйомки нового серіалу «Служба 112» — екшн-драми від ICTV2 за підтримки МВС України.

У головній ролі — Юрій Вихованець, зірка Франківського драмтеатру.

“Про життя. Про порятунок. Про героїв. Його герой — серед тих, хто щодня рятує життя, ризикуючи своїм. Серіал розкаже історії про будні екстрених служб, працівники яких цілодобово працюють заради порятунку і допомоги іншим. Чекайте анонс прем’єри на ICTV2!”, – йдеться в повідомленні.