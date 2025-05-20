На війні загинув коломиянин Віктор Абайдуллін

Захищаючи Україну, загинув Віктор Абайдуллін – воїн роти вогневої підтримки 77-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського.
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Пише Правда.іф з посиланням на Богдана Станіславського.
“Висловлюю співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Віктора. Розділяємо ваш біль та смуток. Вічна памʼять та слава нашому захиснику”, – йдеться у дописі.
Про час та місце похорону повідомлять додатково.