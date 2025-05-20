В Івано-Франківську попрощаються з полеглим бійцем Капацем Богданом

Івано-Франківська громада прощається із захисником. На війні загинув Богдан Капаць.
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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.
У середу, 21 травня, о 14 годині розпочнеться прощання з Богданом в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3;
Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.