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В Івано-Франківську попрощаються з полеглим бійцем Капацем Богданом

Автор: Оксана Марушкевич
20/05/2025 19:38
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Івано-Франківська громада прощається із захисником. На війні загинув Богдан Капаць.

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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

У середу, 21 травня, о 14 годині розпочнеться прощання з Богданом в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3;

Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у с. Чукалівка.

Співчуття рідним і близьким!