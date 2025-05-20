Прикарпатські рятувальники провели на пенсію колегу з 27-річним стажем

19 травня у Франківську з почестями колектив ДСНС провів на пенсію начальника відділу організації пожежно-рятувальних робіт Володимира Слюсаренка, який присвятив службі 27 років свого життя.

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Про це пише Правда з посиланням на ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Церемонія прощання з рятувальником стала емоційною подією для всього колективу. Володимир Слюсаренко, начальник відділу організації пожежно-рятувальних робіт, служби та підготовки підрозділів управління реагування на надзвичайні ситуації, востаннє виконав символічний ритуал — тягнув пожежну машину під оплески колег як символ багаторічної боротьби з вогнем і стихією.

Відповідно до давньої традиції, колеги обливали Володимира водою з пожежних рукавів, демонструючи повагу, вдячність та братерство служби порятунку.

На урочистостях тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУ ДСНС в області вручив Володимиру Слюсаренку подяку за відданість, професіоналізм і гідну службу, яка залишила слід в історії підрозділу.