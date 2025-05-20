В Івано-Франківську оголосили претендентів на “медичний Оскар”

19 травня в обласній філармонії представили медиків, волонтерів, капеланів, яких обрали кандидатами від Франківщини на всеукраїнську відзнаку за професіоналізм та милосердя “Ордену Святого Пантелеймона”.

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Про це повідомляє Департамент охорони здоровʼя Івано-Франківської ОДА.

“Орден Святого Пантелеймона” – це традиційна відзнака за професіоналізм та милосердя серед кращих медиків України. Відзнаку присуджують у номінаціях для цивільних лікарів та військових медиків.

Серед цивільних:

– “Найкращий лікар – еталон професії”. Кандидатка від Прикарпаття лікарка отоларингологиня КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради – Наталія Комашко.

– “Серце медицини” (для медпрацівників з середньою медичною освітою). Кандидатка від Прикарпаття старша операційна медична сестра відділення нейрохірургії, травматології і ортопедії, реконструкції, пластичної хірургії КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради” – Тетяна Фреїшин.

– “Новатор року” (за інноваційні рішення у сфері медицини). Кандидат від Прикарпаття професор кафедри хірургії та кардіохірургії Івано-Франківського національного медичного університету – Володимир Пилипчук.

– “Взірець служіння суспільству” (для громадських діячів, волонтерів, капеланів, меценатів). Кандидат від Прикарпаття медичний капелан КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» – о. Ігор Ліпчанський.

– “Фортеця здоров’я” (для медичних закладів). Від Прикарпаття КНП “Обласний клінічний центр ЕМД та МК Івано-Франківської обласної ради”, генеральний директор Мирон Матейко.

Серед військових:

– “Опора на лінії життя” (для військових лікарів). Кандидат від Прикарпаття лікар-хірург дитячий вищої категорії, начальник госпітального відділення стабілізаційного пункту 95 бригади ДШВ – Олег Курташ.

– “Герой медичного фронту” (для медперсоналу з медичною і немедичною освітою, що рятують життя у складних умовах). Кандидат від Прикарпаття начальник медичного пункту 24 механізованої бригади та 53 механізованої бригади – Олександр Фоменко.