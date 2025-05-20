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Франківці зможуть безкоштовно передати посилки на три напрямки фронту
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківці зможуть безкоштовно передати посилки на три напрямки фронту

Автор: Олег Мамчур
20/05/2025 20:55
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ДІМ РІА
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В Івано-Франківську логістичний центр збирає посилки на три напрямки фронту – Донецький, Харківський, Запорізький напрямки.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Збір триватиме до 23 травня.  Для детальної інформації звертайтеся за телефоном: 096 871 53 64.

Важливо, вказати на коробці два контактних номери телефону та напрямок. Заборонено передавати алкоголь, наркотичні речовини.