Франківці зможуть безкоштовно передати посилки на три напрямки фронту

В Івано-Франківську логістичний центр збирає посилки на три напрямки фронту – Донецький, Харківський, Запорізький напрямки.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Збір триватиме до 23 травня. Для детальної інформації звертайтеся за телефоном: 096 871 53 64.

Важливо, вказати на коробці два контактних номери телефону та напрямок. Заборонено передавати алкоголь, наркотичні речовини.