Франківці зможуть безкоштовно передати посилки на три напрямки фронту

В Івано-Франківську логістичний центр збирає посилки на три напрямки фронту – Донецький, Харківський, Запорізький напрямки.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
Збір триватиме до 23 травня. Для детальної інформації звертайтеся за телефоном: 096 871 53 64.
Важливо, вказати на коробці два контактних номери телефону та напрямок. Заборонено передавати алкоголь, наркотичні речовини.