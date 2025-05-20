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Як Калуш відзначатиме День міста: програма
Диван на коліщатках в темній вітальні

Як Калуш відзначатиме День міста: програма

Автор: Олег Мамчур
20/05/2025 21:27
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Цими вихідними Калуш відзначатиме День міста – 588 років із часу першої писемної згадки про місто.

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Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради оприлюднило програму відзначення. 

Заходи, які відбуватимуться, спрямовані на популяризацію творчості, спорту, здорового способу життя, досягнень мешканців громади. А також на збереження історичної спадщини та наближення Перемоги!

Четвер, 22 травня:

  • 10:00 — спортивно-інтелектуальний квест для молоді «Дзвін-квест», площа Героїв;
  • 10:00 — дитячий турнір із мініфутболу, майданчик зі штучним покриттям Калуського ліцею №1;
  • 14:00 — мистецька програма «Я рідного міста примножую славу», ПК «Юність».

П’ятниця, 23 травня (День Героїв):

  • 10:00 — панахида за загиблими захисниками України, УГКЦ святого Архистратига Михаїла;
  • 10:00 — турнір із мініфутболу між ветеранами-учасниками бойових дій, майданчик зі штучним покриттям Калуського ліцею №1;
  • 11:00 — спільна молитва за загиблих захисників України «Вічно з нами», міське кладовище;
  • 16:00 — вечір слави, пам’яті, подяки «Мріє, не зрадь», презентація фотовиставки за участю родин загиблих захисників України «Коли любов стала пам’яттю», Алея Героїв.

Субота, 24 травня:

  • 09:00 — веломарафон «Домбровське крос-кантрі 2025», присвячений загиблим захисникам України, Домбровський кар’єр;
  • 11:00 — відкриття спортивного майданчика та відкритий турнір із пляжного волейболу, спортивний майданчик на вул. Рубчака;
  • 12:00 — квест «Стежками історії», вулиці міста;
  • 14:00 — мистецька програма для дітей «З любов’ю в серці до рідного міста», парк культури і відпочинку ім. І. Франка;
  • 14:00 — турнір із настільного тенісу, спорткомплекс «Сокіл» ДЮСШ Калуської міської ради;
  • 15:00 — нагородження переможців конкурсу «Калуш у фотографіях», виставкова зала;
  • 17:00 — благодійний концерт духової музики «Звук нескорених», площа Героїв.

Неділя, 25 травня:

  • 09:00 — традиційні легкоатлетичні змагання «Калуська стадія-588», стадіон «Хімік»;
  • 13:00 — презентація книги «Калуські студії ІХ», краєзнавчий музей;
  • 14:00 —  свято сили і волі «Підгорецькі богатирі», БК ім. Антіна Могильницького;
  • 16:00 — урочиста програма «СУМ 100», ПК «Юність»;
  • 17:00 — мистецька програма та нагородження переможців конкурсу «Таланти Калуської громади», концертний зал.