Як Калуш відзначатиме День міста: програма

Цими вихідними Калуш відзначатиме День міста – 588 років із часу першої писемної згадки про місто.
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Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради оприлюднило програму відзначення.
Заходи, які відбуватимуться, спрямовані на популяризацію творчості, спорту, здорового способу життя, досягнень мешканців громади. А також на збереження історичної спадщини та наближення Перемоги!
Четвер, 22 травня:
- 10:00 — спортивно-інтелектуальний квест для молоді «Дзвін-квест», площа Героїв;
- 10:00 — дитячий турнір із мініфутболу, майданчик зі штучним покриттям Калуського ліцею №1;
- 14:00 — мистецька програма «Я рідного міста примножую славу», ПК «Юність».
П’ятниця, 23 травня (День Героїв):
- 10:00 — панахида за загиблими захисниками України, УГКЦ святого Архистратига Михаїла;
- 10:00 — турнір із мініфутболу між ветеранами-учасниками бойових дій, майданчик зі штучним покриттям Калуського ліцею №1;
- 11:00 — спільна молитва за загиблих захисників України «Вічно з нами», міське кладовище;
- 16:00 — вечір слави, пам’яті, подяки «Мріє, не зрадь», презентація фотовиставки за участю родин загиблих захисників України «Коли любов стала пам’яттю», Алея Героїв.
Субота, 24 травня:
- 09:00 — веломарафон «Домбровське крос-кантрі 2025», присвячений загиблим захисникам України, Домбровський кар’єр;
- 11:00 — відкриття спортивного майданчика та відкритий турнір із пляжного волейболу, спортивний майданчик на вул. Рубчака;
- 12:00 — квест «Стежками історії», вулиці міста;
- 14:00 — мистецька програма для дітей «З любов’ю в серці до рідного міста», парк культури і відпочинку ім. І. Франка;
- 14:00 — турнір із настільного тенісу, спорткомплекс «Сокіл» ДЮСШ Калуської міської ради;
- 15:00 — нагородження переможців конкурсу «Калуш у фотографіях», виставкова зала;
- 17:00 — благодійний концерт духової музики «Звук нескорених», площа Героїв.
Неділя, 25 травня:
- 09:00 — традиційні легкоатлетичні змагання «Калуська стадія-588», стадіон «Хімік»;
- 13:00 — презентація книги «Калуські студії ІХ», краєзнавчий музей;
- 14:00 — свято сили і волі «Підгорецькі богатирі», БК ім. Антіна Могильницького;
- 16:00 — урочиста програма «СУМ 100», ПК «Юність»;
- 17:00 — мистецька програма та нагородження переможців конкурсу «Таланти Калуської громади», концертний зал.