Як Калуш відзначатиме День міста: програма

Цими вихідними Калуш відзначатиме День міста – 588 років із часу першої писемної згадки про місто.

Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради оприлюднило програму відзначення.

Заходи, які відбуватимуться, спрямовані на популяризацію творчості, спорту, здорового способу життя, досягнень мешканців громади. А також на збереження історичної спадщини та наближення Перемоги!

Четвер, 22 травня:

10:00 — спортивно-інтелектуальний квест для молоді «Дзвін-квест», площа Героїв;

10:00 — дитячий турнір із мініфутболу, майданчик зі штучним покриттям Калуського ліцею №1;

14:00 — мистецька програма «Я рідного міста примножую славу», ПК «Юність».

П’ятниця, 23 травня (День Героїв):

10:00 — панахида за загиблими захисниками України, УГКЦ святого Архистратига Михаїла;

10:00 — турнір із мініфутболу між ветеранами-учасниками бойових дій, майданчик зі штучним покриттям Калуського ліцею №1;

11:00 — спільна молитва за загиблих захисників України «Вічно з нами», міське кладовище;

16:00 — вечір слави, пам’яті, подяки «Мріє, не зрадь», презентація фотовиставки за участю родин загиблих захисників України «Коли любов стала пам’яттю», Алея Героїв.

Субота, 24 травня:

09:00 — веломарафон «Домбровське крос-кантрі 2025», присвячений загиблим захисникам України, Домбровський кар’єр;

11:00 — відкриття спортивного майданчика та відкритий турнір із пляжного волейболу, спортивний майданчик на вул. Рубчака;

12:00 — квест «Стежками історії», вулиці міста;

14:00 — мистецька програма для дітей «З любов’ю в серці до рідного міста», парк культури і відпочинку ім. І. Франка;

14:00 — турнір із настільного тенісу, спорткомплекс «Сокіл» ДЮСШ Калуської міської ради;

15:00 — нагородження переможців конкурсу «Калуш у фотографіях», виставкова зала;

17:00 — благодійний концерт духової музики «Звук нескорених», площа Героїв.

Неділя, 25 травня: