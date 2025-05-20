В Івано-Франківську відбувся семінар Асоціації екзорцистів України

З 12 по 15 травня в Івано-Франківській духовній семінарії імені священномученика Йосафата відбувся щорічний формаційний семінар Асоціації екзорцистів Української Греко-Католицької Церкви.

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Захід проходив під головуванням Владики Дмитра Григорака, Єпарха Бучацького та голови Асоціації. Упродовж чотирьох днів священники з різних єпархій не лише навчалися, а й молилися разом, єдналися у Божественній Літургії та богослужіннях добового кола, пише Правда з посиланням УГКЦ.

Як зазначив о. Роман Дубік, екзорцист Івано-Франківської Архієпархії та секретар Асоціації, такі зустрічі — це можливість не лише для теоретичного навчання, а й для духовної підтримки та обміну досвідом у сфері служіння звільнення.

Під час однієї з Літургій Владика Дмитро звернувся до отців-екзорцистів із натхненною проповіддю, наголосивши на важливості особистого прикладу священника:

«Священник має бути світлом для інших, живим Євангелієм у щоденному житті. Люди мають бачити Христа у наших вчинках, адже лише так ми можемо вести їх із темряви до Світла», — сказав єпископ.

Такі семінари є важливою частиною формації екзорцистів УГКЦ, адже дозволяють поглибити знання, зміцнити духовну стійкість і краще підготуватися до непростого, але необхідного служіння.