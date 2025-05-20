Понад півтора року вважався зниклим безвісти. На війні поліг воїн з Франківщини Євген Тороус

За допомогою ДНК-експертизи вдалося розпізнати тіло полеглого воїна з Івано-Франківщини Євгена Тороуса. З жовтня 2023 він вважався зниклим безвісти.

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Про це у коментарі Суспільному повідомила староста села Драгомирчани Марія Крамар.

З її слів, Євген Тороус народився у 1989 році. Жив у селі Драгомирчани Івано-Франківської області. Боєць служив водієм відділення протитанкових ракетних комплексів у 82 окремій десантно-штурмовій бригаді.

Євген Тороус зник безвісти 9 жовтня 2023 року поблизу села Вербове Запорізької області. Цей день вважається датою загибелі військового.

У воїна залишилися дружина, двоє синів та батьки.