П’ятеро прикарпатських рятувальників отримали відзнаки за порятунок людей у горах

П’ятеро гірських рятувальників Івано-Франківщини відзначені нагрудними знаками “За відвагу в надзвичайній ситуації”.

Відзнаки вручили працівникам гірського пошуково-рятувального відділення: Мар’яну Борису, Роману Борису, Олегу Гриніву, Дмитру Павлюку та Андрію Чернівчану, пише Правда з посиланням на ДСНС.

“Гірські рятувальники ДСНС ризикують власним життям заради порятунку інших у найекстремальніших умовах, вони виходять у гори, долаючи кілометри складного рельєфу, негоду, снігові бурі та лавинну небезпеку, щоб врятувати тих, хто опинився в біді. Їхня робота – це не просто служба, це покликання. За кожною операцією — збережене людське життя”, — пишуть у ДСНС.