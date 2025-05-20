ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
П’ятеро прикарпатських рятувальників отримали відзнаки за порятунок людей у горах
Диван на коліщатках в темній вітальні

П’ятеро прикарпатських рятувальників отримали відзнаки за порятунок людей у горах

Автор: Олег Мамчур
20/05/2025 17:46
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

П’ятеро гірських рятувальників Івано-Франківщини відзначені нагрудними знаками “За відвагу в надзвичайній ситуації”.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Відзнаки вручили працівникам гірського пошуково-рятувального відділення: Мар’яну Борису, Роману Борису, Олегу Гриніву, Дмитру Павлюку та Андрію Чернівчану, пише Правда з посиланням на ДСНС.

“Гірські рятувальники ДСНС ризикують власним життям заради порятунку інших у найекстремальніших умовах, вони виходять у гори, долаючи кілометри складного рельєфу, негоду, снігові бурі та лавинну небезпеку, щоб врятувати тих, хто опинився в біді. Їхня робота – це не просто служба, це покликання. За кожною операцією — збережене людське життя”, — пишуть у ДСНС.