blago – друга будівельна компанія в Україні за кількістю зданого в експлуатацію житла!

2954 квартир здав забудовник протягом 2024 року. Це – друге місце в офіційних рейтингах від ЛУН та Forbes Ukraine.

Йдеться про житлові комплекси Manhattan, Family Plaza, Comfort Park, A5, U One, Union, IQ House, Паркова Алея.

Наразі компанія веде активне будівництво ще 11 житлових комплексів, серед яких флагманські проєкти: City by blago, SKYGARDEN, Manhattan UP.

Зі слів забудовника, від початку року вони ввели в експлуатацію 12 секцій цих житлових комплексів. І ще 15 планують здати до кінця грудня.

«Нам вдалося показати один з найкращих результатів серед усіх будівельних компаній України, при чому ми залишили позаду компанії-гіганти з міст-мільйонників. Користуючись нагодою, хочемо звернути вашу увагу – це не випадковість, а результат виваженої стратегії: торік у вищезгаданих рейтингах ми були третіми, і ось – наступна сходинка п’єдесталу.

Але насправді для нас ця історія – це не про цифри. Це історія про тисячі українських сімей, які вже отримали ключі від власного нового дому! Це ваша довіра і наша щоденна наполеглива праця заради великої мети – створення якісного житла», – прокоментували в компанії.