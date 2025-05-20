На Івано-Франківщині провели в останню путь воїна Цюпака Віктора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні село Кричка вклонилося у безмовній скорботі мужньому воїну, захиснику, Герою – Віктору Цюпаку.
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Повідомляє Солотвинська селищна рада
На церемонію прощання зібралися рідні, друзі, побратими, колеги та численні жителі села, щоб віддати шану людині, яка віддала своє найдорожче життя за мирне небо України.
У прощальному слові священник, настоятель храму Преподобної Параскеви Сербської села Кричка, отець Василь Вінтоняк наголосив: «Не можна вбити любов». Ці слова стали дороговказом для всіх присутніх, адже Віктор жив і боровся заради любові – жертовної, непохитної, втілюючи найвищу форму любові – любов до своєї землі, до своїх ближніх, до правди.
“Нехай Господь прийме душу Героя у своє царство небесне, даруючи йому вічний спокій. Нехай Всемогутній Бог підтримає матір, дружину, дочку та всіх близьких у цей час невимовного болю втрати. Нехай ця жертва стане невмирущим символом боротьби за свободу, а пам’ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях”, – йдеться у дописі.