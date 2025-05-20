ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині провели в останню путь воїна Цюпака Віктора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
20/05/2025 17:14
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні село Кричка вклонилося у безмовній скорботі мужньому воїну, захиснику, Герою – Віктору Цюпаку.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Повідомляє Солотвинська селищна рада

На церемонію прощання зібралися рідні, друзі, побратими, колеги та численні жителі села, щоб віддати шану людині, яка віддала своє найдорожче життя за мирне небо України.

У прощальному слові священник, настоятель храму Преподобної Параскеви Сербської села Кричка, отець Василь Вінтоняк наголосив: «Не можна вбити любов». Ці слова стали дороговказом для всіх присутніх, адже Віктор жив і боровся заради любові – жертовної, непохитної, втілюючи найвищу форму любові – любов до своєї землі, до своїх ближніх, до правди.

“Нехай Господь прийме душу Героя у своє царство небесне, даруючи йому вічний спокій. Нехай Всемогутній Бог підтримає матір, дружину, дочку та всіх близьких у цей час невимовного болю втрати. Нехай ця жертва стане невмирущим символом боротьби за свободу, а пам’ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях”, – йдеться у дописі.