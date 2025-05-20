На Івано-Франківщині провели в останню путь воїна Цюпака Віктора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні село Кричка вклонилося у безмовній скорботі мужньому воїну, захиснику, Герою – Віктору Цюпаку.

Повідомляє Солотвинська селищна рада

На церемонію прощання зібралися рідні, друзі, побратими, колеги та численні жителі села, щоб віддати шану людині, яка віддала своє найдорожче життя за мирне небо України.

У прощальному слові священник, настоятель храму Преподобної Параскеви Сербської села Кричка, отець Василь Вінтоняк наголосив: «Не можна вбити любов». Ці слова стали дороговказом для всіх присутніх, адже Віктор жив і боровся заради любові – жертовної, непохитної, втілюючи найвищу форму любові – любов до своєї землі, до своїх ближніх, до правди.