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"Працювали чітко і без метушні". Як мобільна група 114 бригади тактичної авіації відбивала атаку "шахедів". ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Працювали чітко і без метушні”. Як мобільна група 114 бригади тактичної авіації відбивала атаку “шахедів”. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
27/05/2025 10:52
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Мобільна вогнева група 114 бригади тактичної авіації, що дислокується на Івано-Франківщині, за один протиповітряний бій збила два ударні дрони типу “Shahed”.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці 114 бригади, інформує Правда.

Мобільна вогнева група працювала на зенітній установці ЗУ-23-2. Під час масованої атаки бійці продемонстрували високу результативність, йдеться у дописі.

“Упродовж двох хвилин збили два “шахеди”. Ще два ударні дрони ця група уразила зосередженим вогнем спільно з іншими мобільними вогневими групами, які працювали на позиціях поруч”, — написали у 114 БрТА.

мобільна вогнева група, 114 БрТА

За словами старшого мобільної вогневої групи Ігоря, на чотири цілі всього витратили одну сотню 23-міліметрових патронів.

“Працювали чітко і без метушні. Для нас відбивати удари дронів — звичайна бойова робота. Робимо це не вперше. Маємо на колективному бойовому рахунку чимало знищених ворожих безпілотників. Але таку кількість цілей за один бій збиваємо вперше”, — розповів військовий Ігор.

мобільна вогнева група, ППО, 114 БрТА

Разом з Ігорем на зенітній установці працював боєць Петро, а навідник групи Роман супроводжував цілі на планшеті бойової обстановки.

“Він аналізував параметри польоту дронів і якісно навів вогонь установки на ціль. А коли дрони були вже близько до нашої позиції — брав до рук свій автомат та вів з нього вогонь по цілях. Це збільшує шанси на успіх. Все тривало лічені хвилини. А для нас весь бій проминув, як мить. Адреналін в крові, напевно, зростає до величезних рівнів, фокусуєшся тільки на бойовій роботі. Часу не помічаєш”, — каже старший групи Ігор.

ппо, мобільна вогнева група, 114 БрТА, шахеди, атака РФ

Командир 114 бригади тактичної авіації відзначив воїнів мобільної вогневої групи подякою.