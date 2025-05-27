ДТП у Франківську: водій Nissan не пропустив мотоцикл, є потерпілий

26 травня в Івано-Франківську на перехресті Мазепи-Дорошенка трапилась ДТП з авто та мотоциклом.
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Про це “Галці” розповіли у секторі комунікації патрульної поліції Івано-Франківської області.
За попередньою інформацією, 36-річний водій автомобіля Nissan, повертаючи з вул. Дорошенка на вул. Мазепи, не пропустив мотоцикліста 2005 року народження.
Той рухався в напрямку міського озера. У результаті зіткнення водій мотоцикла отримав травми. Його госпіталізували до медзакладу.