У ДТП на Івано-Франківщині травмувались четверо людей. ФОТО

Поліцейські Прикарпаття розслідують кримінальні провадження за фактами автопригод, в яких травмувалось четверо осіб

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими мали місце в Ямницькій територіальній громаді та Івано-Франківську.

Перша автопригода трапилась, 26 травня близько 14:20 в населеному пункті Майдан, Ямницької громади. Відомо, що керманич легковика «Пежо 407», 1952 року народження, мешканець Калуша, не переконався в безпечності руху та здійснив обгін транспортного засобу у забороненому місці.

Опісля, допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «Dacia Duster» яким керувала 32-річна мешканка Калуського району.

Внаслідок аварії керманич та пасажирка 1954 року народження, автомобіля «Пежо 407» отримали травми. Їх доставлено до лікувального закладу.

А у Івано-Франківську 37-річний керманич «Nissan X-Trail», мешканець Крихівців, проявивши неуважність, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із мотоциклом. У результаті зіткнення, травмованого мотоцикліста, 2005 року народження, мешканця Івано-Франківської тергромади, госпіталізували до медичного закладу.

Наступна автопригода з травмованим пішоходом трапилась цього ж дня о 23:54 в обласному центрі. На місці ДТП слідчо-оперативна група з’ясувала, що 25-річний місцевий мешканець, керуючи легковиком «Skoda Fabia», здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину дороги у невстановленому місці.

Травмованого пішохода, 1991 року народження, мешканця Івано-Франківська, госпіталізували.

У всіх випадках водіїв транспортних засобів перевірено на стан вживання алкоголю. Результат тверезі.

За даними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.