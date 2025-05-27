У лікарні помер воїн зі Снятинської громади Василь Абрамюк

24 травня в лікарні міста Запоріжжя помер військовослужбовець, житель села Трійця Заболотівської громади, Абрамюк Василь Васильович, 1986 року народження.

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Про це повідомили на сторінці Снятинської міської ради, пише Правда.

“Міський голова, Виконавчий комітет, депутатський корпус та працівники адмінапарату Снятинської міської ради висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим з приводу непоправної втрати смерті захисника України Василя Абрамюка. Нехай Господь прийме його душу в Царство Небесне та дарує йому вічний спочинок. Вічна пам’ять і шана Герою!” – йдеться в співчутті.