ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У лікарні помер воїн зі Снятинської громади Василь Абрамюк
Диван на коліщатках в темній вітальні

У лікарні помер воїн зі Снятинської громади Василь Абрамюк

Автор: Олег Мамчур
27/05/2025 12:28
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

24 травня в лікарні міста Запоріжжя помер військовослужбовець, житель села Трійця Заболотівської громади, Абрамюк Василь Васильович, 1986 року народження.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомили на сторінці Снятинської міської ради, пише Правда.

“Міський голова, Виконавчий комітет, депутатський корпус та працівники адмінапарату Снятинської міської ради висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим з приводу непоправної втрати смерті захисника України Василя Абрамюка. Нехай Господь прийме його душу в Царство Небесне та дарує йому вічний спочинок. Вічна пам’ять і шана Герою!” – йдеться в співчутті.