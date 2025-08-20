ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Правильне харчування восени: як підтримати здоров’я та енергію
Диван на коліщатках в темній вітальні

Правильне харчування восени: як підтримати здоров’я та енергію

Автор: Олег Мамчур
20/08/2025 14:41
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Осінь — час змін не лише у природі, а й у нашому організмі. Дні стають коротшими, погода прохолоднішою, імунітет слабшає, а ризик застуд зростає. Тому восени особливо важливо звертати увагу на раціон і підбирати продукти, які допомагають підтримати силу та здоров’я.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Чому восени потрібно змінювати харчування

Восени організм переживає перебудову: зменшується кількість сонячного світла вдома пин ап казино кз,  знижується рівень вітаміну D, зростає потреба у вітамінах групи B та мікроелементах. Крім того, холод змушує тіло витрачати більше енергії на зігрівання, а це означає, що раціон має бути більш поживним, але водночас збалансованим.

Продукти, які варто додати до осіннього меню

  1. Сезонні овочі та фрукти: гарбуз, буряк, морква, яблука, груші, виноград. Вони багаті на вітаміни, клітковину та антиоксиданти.
  2. Бобові та злаки: квасоля, сочевиця, гречка, вівсянка — джерела білка та повільних вуглеводів, що забезпечують відчуття ситості.
  3. Жирна риба та горіхи: лосось, скумбрія, волоські горіхи містять омега-3 жирні кислоти, які зміцнюють імунітет і підтримують серцево-судинну систему.
  4. Молочні продукти та яйця: джерело кальцію, білка та вітаміну D.
  5. Прянощі: імбир, куркума, кориця — зігрівають, покращують травлення та мають протизапальний ефект.

Корисні звички харчування восени

  • Регулярність прийомів їжі: краще харчуватися 4–5 разів на день невеликими порціями.
  • Теплі страви: супи, каші, тушковані овочі допомагають організму легше адаптуватися до холоду.
  • Достатнє пиття: восени люди часто забувають пити воду, замінюючи її чаєм або кавою, але чиста вода все одно потрібна для нормального обміну речовин.
  • Менше цукру та фастфуду: вони виснажують імунітет і провокують різкі коливання енергії.

Приклад осіннього денного раціону

  • Сніданок: вівсянка з яблуком, медом і горіхами.
  • Перекус: грецький йогурт із грушами.
  • Обід: гарбузовий суп-пюре та салат із буряка.
  • Полуденок: жменя сухофруктів і горіхів.
  • Вечеря: тушкована риба зі спаржею або гречкою.

Осіннє правильне харчування — це не дієта, а спосіб допомогти організму залишатися здоровим у період сезонних змін. Сезонні продукти, теплі страви та збалансований раціон забезпечать енергію, зміцнять імунітет і допоможуть підготуватися до зими.

реклама

СХОЖІ НОВИНИ