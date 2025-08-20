ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Випускниця Надія Урбась склала НМТ на 600 балів. ВІДЕО

Автор: Уляна Роднюк
20/08/2025 14:51
Випускниця з Івано-Франківська Надія Урбась склала національний мультипредметний тест на 600 балів. Дівчина набрала по 200 балів з кожного предмета — математики української та англійської мов.

Пише Правда.ІФ з посиланням на сюжет ОТБ “Галичина”

агалом Надія складала НМТ з чотирьох предметів. Максимальні бали здобула з трьох дисциплін. Лише з історії України трохи не дотягнула до найвищого результату.

“Для мене найбільшим випробуванням була тривалість екзамену. Історію здавала останньою. Ну я в принципі її знала. Мене і попереджали однокласники, які вже здавали, що це буде останнім предметом. І складно бути сконцентрованою 4 години. Тобто вже все трохи пливе перед очима. Я вже так навіть не так сиділа. ну я в принципі була до цього готова, тому все одно дуже задоволена”, – відзначає випускниця.

Високі результати дівчини не стали несподіванкою для педагогів ліцею імені Романа Шухевича, де вона навчалась. Вчителі кажуть, праця, наполегливість і цікавість Наді до знань завжди були помітні.

“Коли я почала навчати їх їхній клас, я помітила Надійку відразу, бо за тою скромністю ховалася глибока людина. Якось запропонувала Надійці брати участь в олімпіадах і вона постійною перемагала. Для мене це було абсолютно переконливим доказом, що праця, наполегливість, віра в себе і віра, ну, мабуть, батьків, учителя в дитину дає отакі прекрасні результати”, – відзначає Анжела Павелко, вчителька української мови та літератури.

З високими балами Надя вступила до двох франківських університетів. Вона навчатиметься на лікаря, а також здобуватиме освіту за спеціальністю “міжнародні відносини”.

“Я хотіла знайти роботу, яка б мені дала можливість і якісь творчі здібності використовувати, якусь аналітику. Я розуміла, що якась одна робота дасть мені того, і вирішила все ж таки спробувати поступити на дві спеціальності, щоб не втрачати свою одну сторону, не втрачати свої здібності”, – відзначає майбутня студентка.

