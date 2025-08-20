Ведучий Андрій Джеджула зробив пластичну операцію на обличчі і похизувався результатом

Український телеведучий Андрій Джеджула зробив пластичну операцію.Пише ТСН.

Шоумен наважився лягти під ніж пластичного хірурга ще навесні, однак лише зараз, після завершення реабілітації, почав розповідати про це в Instagram.

Ведучий говорить, що оскільки для його роботи важливо мати гарний вигляд, то він ретельно доглядає за обличчям. Однак є один момент, на який Андрій Джеджула не може впливати – верхні повіки, що нависають.

“Роки – вони беруть своє. Я вирішив трішки підшаманити верхні повіки. Оскільки я працюю на телебаченні, сцені і так далі, трохи важливо берегти якимось чином молодість. Я можу робити купу вправ з обличчям, я всім цим займаюся, у мене є вправи щоденні, але я точно нічого не можу зробити з повіками верхніми”, – говорить шоумен на YouTube-каналі “DJEDJULA TV“.

Андрій Джеджула зробив пластичну операцію / © скриншот з відео

Тож, Андрій Джеджула наважився на блефаропластику – операцію, що корегує форму повік. Також шоумен показував, як минало хірургічне втручання. Загалом, операція була успішною. Деякий час ведучому не можна було займатися спортом, а також він носив сонцезахисні окуляри. Нині ж на свіжих фото знаменитості можна помітити результат пластичної операції.