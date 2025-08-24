Президент відзначив прикарпатців високими нагородами

Президент Володимир Зеленський відзначив прикарпатців високими державними нагородами.
Про це пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Звання «Заслужений художник України» присвоєно Богдану Кузіву — художнику-живописцю, члену Національної спілки художників України.
Почесним званням “Заслужений майстер народної творчості України” відзначена Іванна Ділета, художниця декоративно-прикладного мистецтва.
А звання «Заслужений лікар України» присвоєно Ігорю Дмитренку — генеральному директору КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради».