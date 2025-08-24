ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Три різні люди, Україна, культура і мистецтво
Диван на коліщатках в темній вітальні

Президент відзначив прикарпатців високими нагородами

Автор: Оксана Марушкевич
24/08/2025 22:01
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Президент Володимир Зеленський відзначив прикарпатців високими державними нагородами.

Про це пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Звання «Заслужений художник України» присвоєно Богдану Кузіву — художнику-живописцю, члену Національної спілки художників України.

Почесним званням “Заслужений майстер народної творчості України” відзначена Іванна Ділета, художниця декоративно-прикладного мистецтва.

А звання «Заслужений лікар України» присвоєно Ігорю Дмитренку — генеральному директору КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради».

СХОЖІ НОВИНИ