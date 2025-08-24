В Івано-Франківську трирічний хлопчик подолав гострий лейкоз 

З обласної дитячої лікарні Івано-Франківська виписали трирічного хлопчика, який подолав гострий лейкоз. Перемога над хворобою стала можливою завдяки лікуванню, підтримці рідних і медиків.

В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні відбулося особливе свято — з відділення онкогематології виписали трирічного хлопчика, який після десяти місяців лікування переміг гострий лейкоз, пишуть Версії.

Маленький Тимур протягом цього часу проходив складний курс хіміотерапії. Його мама розповіла, що боротьба була непростою, але дитині вдалося подолати недугу.

«Позаду у Тимура 10 місяців важкої боротьби та хіміотерапії. Попереду щасливе дитинство», — йдеться у повідомленні медиків.

Рідні хлопчика зазначають, що нині він почувається краще, однак потребує часу на відновлення.

«Будемо вести здоровий спосіб життя. В садочок він поки що не може піти, але до школи він точно піде», — сказала мама хлопчика.

Дитячі онкологи називають цей день особливим.

«Сьогодні у дитячих онкологів свято. Їхньому маленькому пацієнту вдалося подолати гостру форму лейкозу», — йдеться у повідомленні лікарів. За їхніми словами, Тимур виявився дуже слухняним і терплячим пацієнтом, що також допомогло у лікуванні.

Мама Тимура згадує, як усе починалося.

«У дитини раптово піднялася температура 39,9 градусів, яка не збивалася. Ми здали аналіз крові, і він показав погані клітини. Так ми дізналися, що у нас лейкоз», — розповіла вона.

З перших днів після встановлення діагнозу родина вирішила боротися.

«Від ліжка сина я не відходила ні на крок. Було важко, ми не розуміли, чому саме наша дитина. Але згодом ми змирилися і почали лікуватися», — додала мама хлопчика.

Медики підкреслили, що процес лікування потребував щоденної роботи всієї команди.

«Кожного дня це велика праця не тільки лікарів, але й медсестер та батьків. Важливим був догляд за дитиною», — йдеться у поясненні лікарів.

Поруч із родиною були і ті, хто вже пройшов цей шлях. Колишня пацієнтка відділення Софія Микитюк, яка подолала рак 11 років тому, випадково потрапила на виписку Тимура.

«Я прийшла підтримати. Вважаю, що це важливо, адже колись такої виписки мені не робили», — розповіла вона.

За словами медиків, попереду на хлопчика чекає реабілітація та ще рік прийому спеціальних ліків для запобігання рецидиву.

«Ще рік Тимур буде приймати препарати, щоб хвороба не повернулася», — пояснили лікарі.

Рідні хлопчика кажуть, що планують більше часу проводити разом і дарувати йому нові враження.