Франківський драмтеатр показав на вершині гори Піп Іван “Солодку Дарусю” Марії Матіос. ФОТОРЕПОРТАЖ

До Дня Незалежності України Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка дарує глядачам особливу подію — виставу «Солодка Даруся» Марії Матіос просто на вершині гори Піп Іван.

Пише Правда.іф.

Цей проєкт вдалося втілити завдяки підтримці Карпатського національного університету імені Василя Стефаника та ректора Ігоря Цепенди.

“У День Незалежності важливо нагадати: сила України – у слові, у сцені, у серцях, що б’ються разом. Театр – це про нас, про правду, про біль і натхнення. Саме він дарує відчуття єдності та свободи”, – зазначають у драмтеатрі.

Фотографії Богдана Савлюка.