Люди в традиційному вбранні на гірському схилі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківський драмтеатр показав на вершині гори Піп Іван “Солодку Дарусю” Марії Матіос. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
24/08/2025 21:02
До Дня Незалежності України Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка дарує глядачам особливу подію — виставу «Солодка Даруся» Марії Матіос просто на вершині гори Піп Іван.

Пише Правда.іф.

Цей проєкт вдалося втілити завдяки підтримці Карпатського національного університету імені Василя Стефаника та ректора Ігоря Цепенди.

Люди з коробками на природі
Група людей на природі з камерою, відпочинок
Люди сидять на траві біля старої будівлі.
Оператор на фоні гір з відеокамерою на штативі
Чоловік з мікрофоном на тлі гірського пейзажу.

“У День Незалежності важливо нагадати: сила України – у слові, у сцені, у серцях, що б’ються разом. Театр – це про нас, про правду, про біль і натхнення. Саме він дарує відчуття єдності та свободи”, – зазначають у драмтеатрі.

Жінка в етнічному вбранні на тлі гір.
Жінки в національному одязі в Карпатах.
Люди в національному одязі танцюють на горі.
Люди в етнічному одязі на фоні гірських пейзажів
Люди в традиційному одязі на фоні гір.
Люди на осінній лавці, мальовничий пейзаж Карпат
Чоловік у вишиванці грає на інструменті в горах
Група людей в національних костюмах на природі
Молода пара у традиційному етнічному вбранні
Актори на сцені в костюмах, вистава, світло
Люди на природі, чоловік у костюмі на колінах.
Театральна сцена з акторами у традиційному одязі
Вистава просто неба вечірній час
Традиційний український одяг, чоловік і жінка на лавці.
Два чоловіки під час театральної репетиції
Традиційний український костюм, дівчина з розкинутими руками.

Фотографії Богдана Савлюка.

