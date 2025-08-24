Сили оборони уразили Сизранський нафтопереробний завод рф

У ніч на 24 серпня 2025 року підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України і Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури противника — Сизранському нафтопереробному заводу (Самарська область рф).

Пише Правда.іф з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ

Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в рф.

Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам рф.

У районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації.

Результати завданого ураження уточнюються.

Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, дестабілізацію їх логістичних спроможностей, зокрема у частині постачання пально-мастильних матеріалів, а також на примушення рф до припинення збройної агресії проти України.