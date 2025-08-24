У Надвірній судили хлопця, який неповнолітнім збив на мотоциклі двох дівчат

Надвірнянський районний суд 18 серпня виніс вирок молодму чоловікові, який вчинив ДТП у 2021 році, будучи неповнолітнім.

Йому заборонили два роки керувати транспортними засобами, йдеться у вироці суду, пише Репортер.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Як повідомляють у суді, підсудний, на той момент учень 11 класу, людина з інвалідністю ІІІ групи, марки «Мustang», моделі «Fortune Wing», без реєстраційного номерного знаку, без посвідчення водія на права керуванням транспортним засобом відповідної категорії та без реєстраційного документу. Він їхав на ділянці автодороги Р-38, км. 32+900 із сполученням «Богородчани – Гута», у напрямку села Пороги.

Рухаючись ділянкою дороги із поворотом у ліву сторону, водій проявив неуважність, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, стан транспортного засобу, не впорався з керуванням та наїхав на пішоходів – двох неповнолітніх. Підлітки йшли по правому краю проїзної частини дороги у попутному напрямку.

Дівчата отримали важкі травми та травми середньої важкості

У результаті одна з дівчат отримала тілесні ушкодження – закриту черепно-мозкову травму із забоєм головного мозку середнього ступеня, крововиливом, переломами лобної кістки справа, передньої та задньої стінок правої лобної пазухи, раною в лобній ділянці справа, саднами в ділянках обличчя. Це вважається важкими тілесними ушкодженнями, які є небезпечними для життя.

Інша дівчина отримала черепно-мозкову травму із забоєм головного мозку середнього ступеня, переломами потиличної кістки зліва, пірамідки скроневої кістки зліва, саднами в ділянках голови, які теж відносяться до тяжких тілесних ушкоджень. А також закритий перелом лівої стегнової кістки, що викликало необхідність проведення операції – монтаж системи скелетного витягу за стегно, і відноситься до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

За словами мотоцикліста, він не пам’ятає аварії.

Пригадує вже як отямився у лікарні, на п’ятий день після події. Потерпілих дівчат він знає, вони навчалися в одному класі. Стверджував, що всі збитки його батьки відшкодували.

У суді хлопця визнали винним у ДТП. Йому призначили покарання: два роки пробаційного періоду та два роки заборони на керування транспортом.