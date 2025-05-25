Професорка Франківського вишу отримала престижну нагороду імені Івана Виговського

Професорка кафедри підприємництва, торгівлі та прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Діана Шеленко стала лауреаткою нагороди імені Івана Виговського, яка вручається під патронатом Президента Республіки Польща.
Ця почесна відзнака щороку присуджується громадянам України за:
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- вагомий внесок у розвиток науки, культури та громадського життя,
- активну участь у формуванні демократичного громадянського суспільства,
- зміцнення українсько-польського діалогу.
У межах нагороди передбачене 4-місячне наукове стажування у провідних університетах Польщі, що відкриває широкі можливості для:
- продовження наукових досліджень,
- реалізації спільних українсько-польських проєктів,
- розвитку академічного партнерства між країнами.