ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Професорка Франківського вишу отримала престижну нагороду імені Івана Виговського
Диван на коліщатках в темній вітальні

Професорка Франківського вишу отримала престижну нагороду імені Івана Виговського

Автор: Ігор Василик
25/05/2025 20:13
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Професорка кафедри підприємництва, торгівлі та прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Діана Шеленко стала лауреаткою нагороди імені Івана Виговського, яка вручається під патронатом Президента Республіки Польща.

Ця почесна відзнака щороку присуджується громадянам України за:

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28
  • вагомий внесок у розвиток науки, культури та громадського життя,
  • активну участь у формуванні демократичного громадянського суспільства,
  • зміцнення українсько-польського діалогу.

У межах нагороди передбачене 4-місячне наукове стажування у провідних університетах Польщі, що відкриває широкі можливості для:

  • продовження наукових досліджень,
  • реалізації спільних українсько-польських проєктів,
  • розвитку академічного партнерства між країнами.