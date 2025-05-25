На Прикарпатті через водійку BMW зіткнулися три автівки. ФОТО

На Прикарпатті 63-річна водійка BMW, повертаючи ліворуч, не переконалася в безпечності руху й зіткнулася з автомобілем Audi.

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Своєю чергою автомобіль Audi зачепив авто Tesla, пише Правда з посиланням на Суспільне.

На щастя, внаслідок аварії ніхто не травмувався. На водійку BMW правоохоронці склали адмінпротокол. Їй загрожує штраф.