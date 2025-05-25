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На війні поліг коломиянин Микола Михайлищук
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг коломиянин Микола Михайлищук

Автор: Олег Мамчур
25/05/2025 19:05
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На Сумщині під час виконання бойового завдання загинув старший лейтенант з Коломиї Микола Михайлищук.

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Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський, пише Правда.

Він служив заступником начальника прикордонної застави Чернівецького прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича.

“Коломия втратила ще одного сина, мужнього захисника, який віддав своє життя за кожного з нас. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Схиляємо голови у скорботі разом з вами. Вічна пам’ять і слава нашому захиснику”, – написав він.

Про чин похорону та час зустрічі полеглого воїна повідомлять додатково.