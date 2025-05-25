У Франківську попрощаються з полеглим бійцем Євгеном Тороусом

27 травня 2025 року в Драгомирчанах Івано-Франківської громади попрощаються з полеглим військовослужбовцем Євгеном Тороусом. Понад півтора року його вважали зниклим безвісти.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”.

Євген Тороус народився 28 жовтня 1989 року. Військовослужбовець зник безвісти 9 жовтня 2023 року поблизу села Вербове Запорізької області. Цей день вважається датою загибелі Євгена Тороуса.

26 травня о 9:30 траурний кортеж виїжджатиме з Будинку смутку в селі Парище Надвірнянського району.

О 18:00 він прибуде на вулицю Нову у село Драгомирчани Івано-Франківської громади, де відбудеться панахида за Євгеном Тороусом.

27 травня о 12:00 у Драгомирчанах на вулиці Новій, 7 почнеться прощання зі загиблим. Воно продовжиться у сільській церкві о 12:40.

Орієнтовно о 13:30 Євгена Тороуса поховають на кладовищі у селі Драгомирчани.