Отруйна мода: чому на Верховинщині гуцули не їдять мухомори, але продають туристам

Сирими й сушеними, у капсулах або настоянці — у такому вигляді пропонують вживати мухомори продавці, що заробляють на хайпі довкола мікродозингу. На базарах Гуцульщини прилавки рясніють мухоморами, а у Верховині навіть відкрився спеціалізований магазин із грибною продукцією, яку рекламують як лікувальну. Як мухомори стали популярними та які ризики від їхнього споживання, йдеться у репортажі Громадського.

Корисні властивості мухоморів науково не доведені. Неконтрольоване споживання цих грибів є смертельно небезпечним. Так стверджує доказова медицина. Але в мережах поширені інші уявлення про мухомори.

На базарах Гуцульщини можна купити мухомори за ціною від 100 гривень за 50 грамів. Це значно дорожче за білі гриби. Кажуть, що попит на мухомори з’явився приблизно три роки тому. Одні продавці радять їсти по 3 грами, інші – по одному. Також розповідають, що мухомори купують для настоянок, якими натирають ноги – від болів у суглобах. Та самі гуцули мухоморів не їдять.

«Я себе нормально почуваю, мені вони без надобності. Якщо захворіла би, то, можливо, би і вживала», – каже одна із продавчинь.

Інша зазначає, що раніше боялася мухомори навіть в руки брати.

Інтернет-продавці мухоморів у рекламі заявляють, що мухомори лікують рак. Доказова медицина категорично проти таких тверджень: не існує жодного репрезентативного дослідження, яке доводить ефективність грибів при онкозахворюваннях.

Ба більше, лікарка-онкохірургиня, кандидатка медичних наук Аліна Андріїв у коментарі КУРСу раніше пояснювала, що «лікування» мухоморами не лише не допомагає хворим, а й серйозно шкодить. По-перше, ці гриби токсичні, і їхня отрута погіршує стан і без того ослабленого організму хворого. По-друге, таке «лікування» просто краде у пацієнта дорогоцінний час.

«Споживаючи мухомори і сподіваючись на їхні лікувальні властивості, люди, що хворіють на рак, часто затягують зі зверненням до медиків. А онкологія не любить прострочених термінів. Крім того, мухомори – дуже токсичні. Від них може проявитись серцева і печінкова недостатність, ці гриби згубно впливають на нирки і печінку… Коли пацієнт помітить, що відбувається прогресія захворювання, що немає жодного ефекту від лікування мухоморами, і нарешті звернеться до лікарів, то ми не зможемо негайно розпочати традиційне лікування через проблеми з токсинами в організмі, – каже Аліна Андріїв. – Усі ці розповіді про зцілення грибами – це просто викачування грошей, і зазвичай люди, які пропагують лікування нетрадиційними методами, в результаті кажуть: «Гриби вже свою ефективність вичерпали, тепер ідіть до лікарів». А безцінний час втрачено».

Попри це верховинський підприємець Назар Шатрук навіть відкрив магазин з грибами – серед товарів сушені мухомори та капсули з них. Продає “сушку” по 990 гривень за 100 грамів. Каже, що при передозуванні можуть виникати побічні ефекти – нудота за запаморочення. Однак не бере на себе відповідальність за самопочуття клієнтів.

«Це так само, як в аптеку пішов і наївся таблеток – і хто за це відповідати буде?» – міркує Шатрук.

Журналістів Назар Шатрук запевнив, що має «сертифікацію на всі гриби, які продає». Мовляв, відправив у Дніпро кілограм мухоморів, там їх дослідили і видали сертифікат.

На відміну від інших продавців, Назар Шатрук каже, що сам їсть сухі мухомори та випробовував їх на батьках.

«Тато каже, що такий цікавий ефект дає. Він добре спить і сняться гарні сни», – розповідає він.

Лікарка-нарколог Мирослава Кабанчик наголошує, що мухомори – це отруйні гриби.

«Як отруйні гриби, вони мають певні біологічно активні речовини, які впливають на органи, тканини і в тому числі на центральну нервову систему: ібутенова кислота, мускарин, мусказол і мусцимол. Один із цих компонентів має більш снодійну дію, ібутенова кислота викликає галюцинації, але це отруйна речовина. Вони не викликають залежності фізичної, але викликають залежність психологічну», – пояснює медик.

Вона наголошує, що кількість отруйних речових може залежати від локації, де росте гриб, від погодних умов і навіть пори року. Тому важко спрогнозувати, скільки мухоморів можна їсти без видимої шкоди для здоров’я.

«Можна заснути й навіки. Можуть бути паралічі. Якщо люди вважають, що їхнє здоров’я – це так собі і вони можуть випробовувати будь-що на своєму здоров’ї, то можуть пробувати», – каже лікарка.