Ухилянт та переправник: прикордонники затримали двох прикарпатців за спробу незаконного перетину кордону

У сусідній Закарпатській області, прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону затримали неподалік від кордону 25-річного жителя Івано-Франківщини, який мав намір незаконно потрапити в Румунію. Згодом затримали і переправника, який теж виявився мешканцем Прикарпаття, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

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Затриманий розповів прикордонникам, що для того, щоб втілити задум у життя, він скористався послугами переправника. За 6 тисяч доларів ділок зголосився власним авто доставити свого клієнта у прикордоння та вказати напрям, де той зможе нібито безперешкодно та безпечно перетнути кордон, а далі покинув його і поїхав у невідомому напрямку.

Перетинати кордон за вказівкою переправника порушник збирався Тисою, а щоб ніхто його не помітив – вирішив зробити це уночі. По дорозі до річки прикарпатця затримав наряд. Стосовно нього складено адмінпротокол за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. Справу скерували до суду.

Крім того, офіцери Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону з’ясували, що до протиправної діяльності причетний 24-річний чоловік, який також є жителем Івано-Франківщини. Про виявлення у його діях ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), прикордонники повідомили співробітників поліції.

У подальшому прикордонники встановили місце перебування переправника та спільно зі співробітниками кримінальної поліції Рахівського районного відділу затримали його. Слідчі дії тривають.