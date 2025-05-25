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Суд позбавив права кермування директора однієї із франківських автошкіл за п'яну їзду
Диван на коліщатках в темній вітальні

Суд позбавив права кермування директора однієї із франківських автошкіл за п’яну їзду

Автор: Ігор Василик
25/05/2025 16:36
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Тисменицький районний суд визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння) директора та співзасновника автошколи «Франко Драйв» Тараса Чекайла, пише КУРС.

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Відповідну постанову суд виніс 20 травня.

Патрульні зупинили порушника за кермом «Фольксвагена» 13 березня 2025 року у селі Чукалівка, поруч з КНП «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я». Він мав ознаки алкогольного сп’яніння – запах алкоголю з рота, порушення координації рухів та порушення мови.

Чекайло відмовився пройти освідування на місці, тож його доставили на огляд у медичний заклад. У Прикарпатському обласному клінічному центрі психічного здоров’я підтвердили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Суд визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП та покарав штрафом у 17 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Постанова суду може бути оскаржена в апеляційному суді.