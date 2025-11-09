Прогноз погоди на Прикарпатті 9 листопада

У неділю, 9 листопада, в Івано-Франківську та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде невеликий дощ, у гірських районах — з мокрим снігом. Вночі та в першій половині дня прогнозують туман.

Вітер південно-західний,5-10 м/с, пише Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря по місту:вночі 3-5°, вдень 10-12° тепла.

По області: вночі 2-7°, вдень 7-12° тепла.

У високогір’ї Карпат:вночі 0-5°, вдень 4-9°тепла.

Медико-метеорологічні умови 1- типу. Видимість на а/ш добра, в тумані 100-50 м.