На Прикарпатті жінка отруїлася чадним газом

Вранці 9 листопада до рятувальників надійшло повідомлення про госпіталізацію мешканки селища Рожнятів Калуського району.

Як повідомили в ДСНС, 74-річну жінку доправили до лікарні з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом».

За попередньою інформацією, причиною інциденту могло стати несправне пічне опалення у приватному житловому будинку, пише ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Рятувальники закликають мешканців області бути уважними під час опалювального сезону: регулярно перевіряти димові та вентиляційні канали, не перекривати тягу й не залишати піч без нагляду.