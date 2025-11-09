У Франківську відкрили анотаційні дошки чотирьом полеглим Захисникам

Пам’ятні знаки встановили Захарію Гребенєву, Максиму Гунченку, Андрію Стельмащуку, Тарасу Угері.

Пам’ятні знаки на фасаді Ліцею №1, де свого часу навчались Герої, пише Руслан Марцінків.

“А тепер зі стін пам’ятних знаків показують нам ціну, яку ми платимо за українську державу, за український Івано-Франківськ. Разом шануємо чин і віддаємо шану полеглим за нас. Низький уклін всім рідним і близьким Героїв. Хочу подякувати кожному захиснику і захисниці. Адже ми не можемо собі уявити те горнило війни, яке проходять і пройшли вони. Наш обов’язок – творити пам’ять. Дякую всім, хто долучається до цієї пам’яті в різний спосіб. Це свідчить про те, що полеглі Герої не забуті, вони залишаються в наших серцях. І пам’ять про них житиме довго”, – додав Руслан Марцінків.