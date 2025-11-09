ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Коломийщині 101-річний ювілей відзначила провідниця УПА Ганна Уграк

Автор: Уляна Роднюк
Жінка з квітами та її дитяче фото
8 листопада 2025 року свій 101-й день народження святкувала жителька села Грушів Коломийського району — Ганна Уграк.

Ганна Уграк народилася 8 листопада 1924 року й усе життя прожила у рідному Грушеві. За своє століття жінка пережила Другу світову війну, допомагала воякам Української повстанської армії — була для них провідницею на місцевих дорогах і в лісах, а також пережила голод на Івано-Франківщині у 1946–1947 роках.

Після війни працювала у колгоспі, співала в церковному хорі, брала активну участь у житті громади, пише Ратуша.

«Ганна — сильна духом людина, сповнена оптимізму та щирості. Вона вміє радіти життю, а труднощі сприймає як випробування, які потрібно пройти з гідністю».

У пані Ганни — двоє дітей, четверо онуків, вісім правнуків і двоє праправнуків.

Джерело(а) інформації

Ратуша.
www.ratusha.if.ua

