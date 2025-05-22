Прокуратура через суд повертає державі земельну ділянку лісового фонду на Надвірнянщині

Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов Надвірнянської окружної прокуратури про усунення перешкод державі у користуванні та розпорядженні ділянкою лісогосподарського призначення.
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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.
Встановлено, що у 2020 році вказана ділянка площею 0,6 га, користувачем якої є Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака, була незаконно передана у комунальну власність.
Прокуратура в судовому порядку скасувала право комунальної власності та повернула державі.