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Прокуратура через суд повертає державі земельну ділянку лісового фонду на Надвірнянщині

Автор: Оксана Марушкевич
22/05/2025 22:44
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Господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов Надвірнянської окружної прокуратури про усунення перешкод державі у користуванні та розпорядженні ділянкою лісогосподарського призначення.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Встановлено, що у 2020 році вказана ділянка площею 0,6 га, користувачем якої є Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака, була незаконно передана у комунальну власність.

Прокуратура в судовому порядку скасувала право комунальної власності та повернула державі.