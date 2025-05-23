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Пограбував продавчиню магазину на гірськолижному курорті: злочинця ув’язнять на 8 років

Автор: Оксана Марушкевич
23/05/2025 07:25
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На Прикарпатті до 8 років за ґратами засуджено чоловіка, який пограбував продавчиню магазину на гірськолижному курорті.

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Пише Правда.іф з посиланням на прокуратуру області

За публічного обвинувачення прокурорів Надвірнянської окружної прокуратури суд визнав жителя Закарпаття винуватим у грабежі (ч. 4 ст. 186 КК України). Йому призначено покарання – 8 років позбавлення волі.

У суді доведено, що чоловік, раніше неодноразово судимий за злочини майнового характеру, у травні 2024 року вночі проник до продуктового магазину в селі Поляниця. Він викрав сумку продавчині із коштами, проте згодом був затриманий правоохоронцями.

У суді чоловік своєї вини не визнав і заперечив причетність до вчинення правопорушення, але вона повністю доведена стороною обвинувачення. Засуджений перебуває під вартою.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.