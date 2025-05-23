Понад тисяча окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 23 травня

Українські захисники ліквідували 1 050 окупантів за минулу добу, загальні втрати Росії перевищили 978 тисяч бійців.
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Про це пише Правда з посиланням на Генштаб ЗСУ.
РФ у війні з Україною станом на 23 травня втратила:
- особового складу – близько 978799 (+1050) осіб;
- танків – 10841 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 22575 (+1) од,
- артилерійських систем – 28165 (+43) од;
- РСЗВ – 1390 (+2) од;
- засоби ППО – 1167 (+0) од;
- літаків – 372 (+0) од;
- гелікоптерів – 336 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36945 (+148);
- крилаті ракети – 3197 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49407 (+139) од;
- спеціальна техніка – 3895 (+0).