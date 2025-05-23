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Понад тисяча окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 23 травня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Понад тисяча окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 23 травня

Автор: Олег Мамчур
23/05/2025 07:52
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Українські захисники ліквідували 1 050 окупантів за минулу добу, загальні втрати Росії перевищили 978 тисяч бійців.

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Про це пише Правда з посиланням на Генштаб ЗСУ.

РФ у війні з Україною станом на 23 травня втратила:

  • особового складу – близько 978799 (+1050) осіб;
  • танків – 10841 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 22575 (+1) од,
  • артилерійських систем – 28165 (+43) од;
  • РСЗВ – 1390 (+2) од;
  • засоби ППО  – 1167 (+0) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36945 (+148);
  • крилаті ракети – 3197 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 49407 (+139) од;
  • спеціальна техніка – 3895 (+0).