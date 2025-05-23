Понад тисяча окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 23 травня

Українські захисники ліквідували 1 050 окупантів за минулу добу, загальні втрати Росії перевищили 978 тисяч бійців.

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Про це пише Правда з посиланням на Генштаб ЗСУ.

РФ у війні з Україною станом на 23 травня втратила: