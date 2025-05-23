Івано-Франківщина опинилася серед лідерів за кількістю нелегальних АЗС

Майже 60% усіх нелегальних АЗС працюють у п’яти регіонах — Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

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Про це пише Правда з посиланням на Нафтогазову асоціацію України.

Нафтогазова Асоціація України (НАУ) оновила дані інтерактивного ресурсу PerevirAZS.info, до якого надходять скарги громадян про роботу АЗС із ознаками порушення чинного законодавства.

Згідно з останніми даними на травень 2025 року, кількість АЗС з ознаками нелегальної діяльності в Україні становить 428 об’єктів.

Лідерами за кількістю нелегальних АЗС стали:

Львівська область — 87 АЗС (20 %)

Одеська область — 47 АЗС (11 %)

Київська область та м. Київ — 44 АЗС (10 %)

Івано-Франківська область — 34 АЗС (8 %)

Дніпропетровська область — 29 АЗС (7 %)

З 428 виявлених нелегальних заправок 34 знаходяться в Івано-Франківській області.

У НАУ наголошують, що попри зусилля держави нелегальні АЗС продовжують функціонувати, підриваючи економіку, конкурентоспроможність легальних учасників ринку та створюючи загрозу для громадян і навколишньої інфраструктури.

“Водночас тіньові гравці ринку реалізують контрафактне пальне, уникають оподаткування, виплачують зарплати “в конвертах” та грубо нехтують базовими нормами безпеки — як для працівників, так і для оточуючих. За рахунок цього вони пропонують пальне за цінами, подекуди нижчими за собівартість. Ця ситуація спотворює ринок, послаблює економіку і зменшує фінансові ресурси, необхідні для підтримки обороноздатності країни”, – зазначив президент НАУ Ярослав Старовойтенко.

Нафтогазова Асоціація України передала до Державної податкової служби наявну інформацію щодо місць розташування АЗС із ознаками роботи із порушенням чинного законодавства.