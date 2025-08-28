ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Суд захистив права дітей на безпеку в ліцеї.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прокурори Прикарпаття відстояли в суді права дітей на збереження укриття в ліцеї

Автор: Уляна Роднюк
28/08/2025 16:10
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Івано-Франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов, поданий Коломийською окружною прокуратурою, та визнав, що селищна рада діяла неналежним чином, не виконавши своїх обов’язків щодо забезпечення захисту прав дітей. У рішенні суд також зобов’язав орган місцевого самоврядування вжити необхідних заходів для усунення порушень і забезпечення належного захисту інтересів неповнолітніх.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру

Йдеться про будівлю місцевого ліцею, у якій є укриття для понад 230 людей. Проте тривалий час право власності на цей об’єкт не було оформлене. Це створювало ризик, що школа і захисна споруда можуть незаконно вибути з комунальної власності.

Прокурори довели у суді, що така бездіяльність порушувала права учнів та мешканців громади. Суд погодився з їхніми аргументами та зобов’язав селищну раду належним чином оформити документи.

СХОЖІ НОВИНИ