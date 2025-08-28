Прокурори Прикарпаття відстояли в суді права дітей на збереження укриття в ліцеї

Івано-Франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов, поданий Коломийською окружною прокуратурою, та визнав, що селищна рада діяла неналежним чином, не виконавши своїх обов’язків щодо забезпечення захисту прав дітей. У рішенні суд також зобов’язав орган місцевого самоврядування вжити необхідних заходів для усунення порушень і забезпечення належного захисту інтересів неповнолітніх.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру

Йдеться про будівлю місцевого ліцею, у якій є укриття для понад 230 людей. Проте тривалий час право власності на цей об’єкт не було оформлене. Це створювало ризик, що школа і захисна споруда можуть незаконно вибути з комунальної власності.

Прокурори довели у суді, що така бездіяльність порушувала права учнів та мешканців громади. Суд погодився з їхніми аргументами та зобов’язав селищну раду належним чином оформити документи.