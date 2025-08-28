ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Росіяни уразили один з кораблів ВМС ЗСУ, загинув член екіпажу

Автор: Уляна Роднюк
28/08/2025 15:39
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Російські війська завдали удару по одному з кораблів  ВМС ЗСУ, унаслідок чого загинув один член екіпажу, ще кілька отримали поранення.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише Правда.ІФ.

«Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль один член екіпажу загинув, кілька поранено», – зазначив Плетенчук.

Російські ЗМI стверджують, що нiбито йдеться про розвідувальний корабель Військово-морських Сил України «Сімферополь».

СХОЖІ НОВИНИ