Росіяни уразили один з кораблів ВМС ЗСУ, загинув член екіпажу

Російські війська завдали удару по одному з кораблів ВМС ЗСУ, унаслідок чого загинув один член екіпажу, ще кілька отримали поранення.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише Правда.ІФ.

«Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль один член екіпажу загинув, кілька поранено», – зазначив Плетенчук.

Російські ЗМI стверджують, що нiбито йдеться про розвідувальний корабель Військово-морських Сил України «Сімферополь».