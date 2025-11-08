Причини змін графіків відключення світла

Графіки погодинних вимкнень вводять за розпорядженням НЕК «Укренерго» відповідно до ситуації в енергетичній системі України. ГПВ повідомляються напередодні ввечері та застосовуються протягом визначених годин у доведеному диспетчерам обленерго обсязі. Разом з цим, впродовж дня можуть надходити повідомлення про зміни в графіках.

Що впливає на графіки вимкнень:

температура повітря – в холод або спеку споживання електроенергії зростає;

час доби – вранці та ввечері рівень енергоспоживання вищий, ніж вдень;

аварії;

нові обстріли;

Таким чином графік для певної черги споживачі може змінюватися впродовж дня залежно від поточної ситуації. Окрім аварійних пошкоджень, можуть впливати логістичні затримки при підключенні споживачів, а також необхідність утримувати баланс напруги у мережі.

Такі маневри – це не «хаотичні перемикання», а впорядковані заходи задля уникнення масштабного блекауту, пише Прикарпаттяобленерго.

