Коли прем’єра довгоочікуваного 2 сезону “Кави з кардамоном”

Оголошено дату довгоочікуваної прем’єри українського серіалу “Кава з кардамоном. Сила землі”. Крім того, творці презентували другий офіційний тизер, що ще глибше занурює у світ найочікуванішої костюмованої драми цього року.

Вже 1 грудня, ексклюзивно на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ, відбудеться довгоочікувана прем’єра другого сезону серіалу “Кава з кардамоном. Сила землі”. Зовсім скоро глядачі зможуть побачити новий етап історії кохання, які підкорили серця мільйонів українців.

У мережі вже можна побачити другий офіційний тизер. У новому відео емоційні кадри розкривають історії героїв, їхні внутрішні суперечності та глибину почуттів. Водночас у тизері відчувається легкість і грайливість, які додають життєвості персонажам і показують, що навіть у напружених моментах завжди є місце щирим усмішкам та іронії.



Новий сезон вирізняється дотепністю та особливим почуттям гумору – у ньому з’являються кумедні ситуації, грайливі діалоги та невимушені сцени, що розряджають драматичні події.

Атмосферу серіалу доповнять сучасні пісні, спеціально оброблені під інструментальні композиції в історичному стилі – у дусі серіалу “Бріджертони”, що додає особливий шарм усій історії, поєднуючи класику з сучасністю й створюючи відчуття епохи, що оживає на екрані.

Перший сезон “Кави з кардамоном” виходив у грудні, другий теж побачить світ саме цього місяця. Мабуть, так і має бути – щоб зігріти глядачів у зимові вечори. Цього разу буде багато сонця, тепла й кольорів, адже ми знімали влітку. Новий сезон вийшов дуже світлим і яскравим – справжній ковток тепла в наш непростий час.

– розповідає Олена Лавренюк, виконавиця головної ролі.

“Кава з кардамоном. Сила землі” – це історія, де аромат кави переплітається з пристрастю, а кардамон стає символом того, як гіркота і ніжність можуть співіснувати поруч. Це розповідь про силу, свободу, родину та землю, за яку варто боротися. Анна постає не тією наївною дівчиною, якою її пам’ятають глядачі. Тепер вона – жінка, яка знає ціну втрат і розуміє, як дорого коштує власний дім.

Про що сюжет 2 сезону “Кави з кардамоном”?

У центрі нового сезону – непростий вибір Анни між двома чоловіками: Стефаном Терлецьким та Павелом Крушевським. Це не просто романтичний трикутник, а дилема між почуттями та обов’язком. Обидва герої – сильні особистості. Анна мусить вирішити, обрати серцем чи розумом, водночас відстоюючи свій дім, дітей і власну гідність.

Серед акторів у другому сезоні глядачі знову побачать Тараса Цимбалюка, який продовжує історію брата Анни. До серіалу також долучилася легендарна Ада Роговцева, чия присутність завжди надає стрічці величі та глибини. Серед нових облич варто відзначити Надію Хільську, яка вперше з’явиться в цій історії у яскравій ролі. І, як обіцяли творці серіалу, в сезоні буде кілька нових імен українського кінематографа: Іван Довженко, Поліна Арно, Іван Білаш та Зоя Лавренюк.

Вже 1 грудня, ексклюзивно на платформі Київстар ТБ, кожен зможе перенестися у світ, де краса української природи, драма людських стосунків і сила емоцій зливаються в одну кінематографічну історію, на яку так усі чекали