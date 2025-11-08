В Івано-Франківську пройде міжнародний камерний кінофестиваль

15 листопада в Івано-Франківську відбудеться Myth: Social Impact Film Award — міжнародний камерний кінофестиваль, присвячений темам прав людини, соціальних викликів і справедливості. Особливу увагу цього року подія зосередить на темі війни та житті цивільних у період бойових дій.

До програми фестивалю ввійшли фільми з понад 30 країн світу. Заплановано також фотовиставку Amnesty International Ukraine, присвячену українським військовополоненим та їхнім сім’ям, панельну дискусію «Яка роль кіно під час війни?» за участю міжнародних й українських кіномитців і перформанс «Ті, хто торкнувся війни», повідомляє Державне агентство з питань кіно.

Подія пройде в артпросторі «Підземний перехід Ваґабундо». Організатором є фундація «МІФ».

За словами директора фестивалю, засновника фундації «МІФ» Родіона Волкова, цей захід є способом висловити вдячність «усім, хто через кіно підтримує опір України».

«Ми створюємо простір, де мистецтво говорить тоді, коли інші мовчать», – зазначив Волков.

Артпростір «Підземний перехід Ваґабундо» є укриттям, тож фестиваль відбудеться, незалежно від того, чи буде повітряна тривога, незалежно від наявності світла.

Під час церемонії нагородження вручать дві спеціальні відзнаки: «Друг України» – іноземним авторам, які висвітлюють російсько-українську війну; «Голос України» – українським фільмам, які стали «голосом нації» за кордоном.