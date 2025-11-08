Для Космацької громади передали новий шкільний автобус (ФОТО)

Заступниця голови обласної державної адміністрації Крістіна Торган передала Космацькій територіальній громаді новий шкільний автобус. Щодня він забезпечуватиме підвезення 60 учнів із сіл Брустури та Прокурава до Брустурського ліцею.

В освітньому закладі навчається 167 учнів. Раніше підвезення не здійснювалося, тож це — важливий крок у забезпеченні доступності освіти для дітей із віддалених сіл, пише Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

Загалом у громаді потребують підвезення 206 дітей, наразі цією послугою забезпечено 44%.

На сьогодні понад 83% школярів області забезпечено безкоштовним підвезенням до закладів освіти.