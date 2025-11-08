ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Для Космацької громади передали новий шкільний автобус (ФОТО)

Автор: Уляна Роднюк
Діти заходять до жовтого шкільного автобуса
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Заступниця голови обласної державної адміністрації Крістіна Торган передала Космацькій територіальній громаді новий шкільний автобус. Щодня він забезпечуватиме підвезення 60 учнів із сіл Брустури та Прокурава до Брустурського ліцею.

В освітньому закладі навчається 167 учнів. Раніше підвезення не здійснювалося, тож це — важливий крок у забезпеченні доступності освіти для дітей із віддалених сіл, пише Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

Загалом у громаді потребують підвезення 206 дітей, наразі цією послугою забезпечено 44%.

На сьогодні понад 83% школярів області забезпечено безкоштовним підвезенням до закладів освіти.

Діти біля шкільного автобуса прикрашеного синьо-жовтими кулями
Урочисте відкриття шкільного автобуса з перерізанням стрічки

СХОЖІ НОВИНИ