На Долинщині чоловік позбавив життя сусідку після суперечки, що виникла через запитання про зниклих нутрій

Суд визнав винним чоловіка, який під час конфлікту у селі Витвиця наніс тяжкі травми своїй сусідці, від яких вона загинула на місці.

Як йдеться у вироку Долинського районного суду, 04 січня 2025 року близько 15:00 у селі Витвиця Долинського району чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, умисно вчинив вбивство своєї сусідки. Конфлікт виник через зникнення нутрій, що належали потерпілій. Розлючений запитанням він спершу руками та ногами наніс жінці численні удари по голові та тулубу. Потім пішов на вулицю, взяв сокиру і повернувся до будинку, завдавши шість ударів по голові, чотири з яких обухом і два рубаючою частиною. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Під час судового засідання обвинувачений частково визнав провину, однак пояснити свій вчинок не зміг. Його дії підтвердили свідчення матері, сусідів та інших очевидців, а також письмові та речові докази. Свідки розповіли, що потерпіла прийшла до помешкання обвинуваченого щоб з’ясувати обставини зникнення її нутрій, почалася сварка, після чого він наніс удари, а згодом взяв сокиру. Також деякі свідки зазначили, що в той день чоловік перебував у нетверезому стані. Окрім цього поліцейські зафіксували сліди крові та знайшли знаряддя злочину, на якому були сліди крові. Суд кваліфікував його дії за ч. 1 ст. 115 КК України як умисне вбивство.

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Строк відбування починається з 4 січня 2025 року, часу затримання, із зарахуванням перебування під вартою. Цивільний позов представника потерпілого частково задовільнили: обвинувачений має виплатити 300 000 грн моральної шкоди та 84 110,02 грн витрат на проведення експертиз.