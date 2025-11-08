ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В Боднарові попрощалися з полеглим Захисником Анатолієм Темником

Автор: Уляна Роднюк
Похорон українського солдата з державним прапором
Анатолій Темник народився 15 травня 1973 року на Вінниччині. Після закінчення школи проходив військову службу. Доля привела його у село Боднарів, де він зустрів свою майбутню дружину Галину. Подружжя прожило разом 32 роки, виховало трьох донечок.

У вересні 2024 року Анатолій був мобілізований до лав Збройних сил України. Сумлінно та віддано ніс службу стрільцем мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону однієї з військових частин, пише Калуська міська рада.

28 серпня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Запоріжжі, Анатолій Темник загинув, героїчно захищаючи територіальну цілісність і незалежність України.

Похоронна церемонія воїна з українським прапором
Військовий похорон із хрестами та прапорами України
Люди йдуть дорогою з квітами та вінками
Військова процесія з українськими прапорами та хрестами

