В Боднарові попрощалися з полеглим Захисником Анатолієм Темником

Анатолій Темник народився 15 травня 1973 року на Вінниччині. Після закінчення школи проходив військову службу. Доля привела його у село Боднарів, де він зустрів свою майбутню дружину Галину. Подружжя прожило разом 32 роки, виховало трьох донечок.

У вересні 2024 року Анатолій був мобілізований до лав Збройних сил України. Сумлінно та віддано ніс службу стрільцем мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону однієї з військових частин, пише Калуська міська рада.

28 серпня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Запоріжжі, Анатолій Темник загинув, героїчно захищаючи територіальну цілісність і незалежність України.