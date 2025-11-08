ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Мандрівка культурними стежками Покуття: учасники проєкту побували в Коломийському районі, а також у Чернелицькій та Гвіздецькій громадах

Автор: Уляна Роднюк
Група людей стоїть перед зеленим будинком
Нещодавно на Івано-Франківщині відбулися дві подорожі в рамках культурно-туристичного проєкту «Сильвети Покуття», який має на меті популяризувати культурну самобутність регіону та представити його туристичні можливості.

Учасники першої подорожі взяли участь у туристичній експедиції Коломийщиною.

«Вони відвідали театралізовану екскурсію Коломиєю з інтерактивними локаціями та живими образами, Музей історії Коломиї з експозиціями місцевих традицій і ремесел, бібліотеку для дорослих — де відбулися ретрофотосесії у костюмах минулого століття, а також Коломийську філармонію у відреставрованому приміщенні колишнього польського «Соколу», — вказала Світлана Онищук. 

Також мандрівники побували у Резиденції Святого Миколая в Грушеві, що є простором для дітей і родин, а ще — у майстернях народних майстрів, де ознайомилися з процесом виготовлення автентичних виробів.

У рамках проєкту відбулася також десята етноекспедиція — до Чернелицької та Гвіздецької громад. Під час неї учасники оглянули виставки вишиванок і приватних колекцій, ознайомилися з місцевими стилями вишивки, відвідали краєзнавчі світлиці з рушниками, сорочками, перемітками та обрусами. Вони також побували в ательє-студії традиційного й святкового одягу, де зберігається понад 100-літній гвіздецький стрій.

«Проєкт “Сильвети Покуття” продовжує відкривати унікальні локації регіону, формувати туристичні маршрути та підтримувати розвиток культурних і соціальних ініціатив у громадах Прикарпаття», — написала Онищук.

