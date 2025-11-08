Воїн з Печеніжинщини Андрій Олексій отримав Хрест хоробрих від Головнокомандувача ЗСУ

Андрій Олексій, родом із села Сопів Печеніжинської громади, був відзначений Хрестом хоробрих, який йому вручив Головнокомандувач Збройних Сил України. Цю нагороду присуджують за прояв героїзму під час бойових дій, коли воїн ризикує власним життям.

Андрій Олексій є випускником місцевого ліцею. У строю ЗСУ він з 2022 року, пише Печеніжинська територіальна громада.

У 2023 році захисник отримав Почесний нагрудний знак “Золотий хрест” за сумлінну службу, професіоналізм та відвагу. Нова нагорода – Хрест хоробрих – це визнання його незламності, сміливості та відданості Україні.