У Музеї мистецтв Прикарпаття стартував проєкт – оцифрування костелу Пресвятої Діви Марії XVII століття (ФОТО)

Автор: Уляна Роднюк
Інтер'єр музею з виставковими стендами та людьми
Цей проєкт реалізується Музеєм мистецтв Прикарпаття за підтримки Європейського Союзу та програмою House of Europe.

Фахівці зі Львова (Skeiron). І за допомогою лазерного сканування та фотограмметрії створюють точну 3D-модель інтер’єру та екстер’єру храму, що дозволить зберегти кожну архітектурну деталь у цифровому форматі та зробити пам’ятку доступною для дослідників і відвідувачів у віртуальному просторі на світових цифрових платформах.

“Важливо, що такий проєкт – це в першу чергу розвиток ідентичності, пам’яті про спадщину, яку ворог хоче стерти з нашої землі. А в умовах війни, коли культурні об’єкти України під загрозою, важливо їх оберігати та зафіксувати і зберігати те, що опинилось під загрозою”, – пише Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

Оздоблена арка з візерунками в історичній будівлі
Фотограф знімає інтер’єр історичної будівлі

